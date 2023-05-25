Каковы ваши шансы на успех — в казино, в лотерее, в поисках работы, в поисках себя?

Каковы ваши шансы на успех — в казино, в лотерее, в поисках работы, в поисках себя?

Все во Вселенной устроено на закономерностях, которые при этом зависят от весьма случайных факторов. Будь то статистическая вероятность возникновения жизни на отдельно взятой планете, или вероятность того, что вы выиграете джекпот в этом конкретном игровом автомате. Любая закономерность всегда тесно связана с вероятностью.

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М атематики веками не оставляют попыток определить законы статистической вероятности, а философы бьются над концепцией Провидения и теорией Хаоса, из которого возникает порядок.



Между тем, кто-то выигрывает в онлайн-казино миллионы долларов, а кто-то всю жизнь копит на старость. Кто-то получает работу своей мечты, а кто-то всю жизнь работает сторожем.



Многие из нас считают, что удача поворачивается только к какой-то особенной категории людей. Каждому из нас свойственно считать, что везунчик — всегда кто-то другой, «не я».

Но это ошибочный взгляд на вещи.



NV Азарт и Slots City предоставляют вам ШАНС

NV Азарт совместно со Slots City начинает специальный проект.

Мы будем проводить исследование о шансах.

Мы вооружимся историческими фактами. Изучим научные разработки в области психологии, поведенческой экономики и даже астрофизики.

Мы исследуем устройство мира и мотивацию людей, которые удачно воспользовались своим шансом.

Многие из них смогли таким образом изменить к лучшему свою жизнь, а иногда — вместе с этим повлияв и на всю историю человечества.

У этого проекта есть большая цель. Он призван создать для наших читателей еще один ШАНС.



Ведь в жизни у каждого человека выпадает шанс на лучшее будущее.

Главное — его увидеть, распознать и использовать в работе, карьере, семье.

И общими усилиями приблизить главный наш исторический ШАНС — на Победу и возрождение Украины.



10 случаев, когда люди не упускали свой шанс

Благодаря интуиции и упорству Мэтт Дэймон и Бен Аффлек не упустили свой шанс превратиться из бостонских парнишек в звезд Голливуда / Фото: HOLD

Время от времени мы встречаем вдохновляющие истории людей, которые воспользовались уникальной единственной возможностью и превратили ее в достижение всей своей жизни. Построили на этом свою карьеру, заложили фундамент для успешного бизнеса или создали великие бренды, без которых сложно представить современный мир.

Эти исключительные истории напоминают нам о силе интуиции, настойчивости и умении воспользоваться моментом.

Проще говоря, не упустить свой шанс.

Давайте посмотрим на некоторые из таких историй. Они дают наглядное представление о том, какие качества требуются для того, чтобы не воспользоваться уникальным шансом, когда такая возможность представляется.

Сильвестр Сталлоне

История Сильвестра Сталлоне — это воплощение решимости и использования возможностей. С трудом сводя концы с концами, молодой и безработный актер написал сценарий к фильму Рокки менее чем за четыре дня.

Продюсеры, к которым он обращался, находили сценарий весьма удачным и готовы были заплатить за него серьезные деньги.



Но Сталлоне увидел в этой ситуации уникальный шанс запустить карьеру актера в Голливуде. Он отказался продавать сценарий, если ему не позволят сыграть главную роль в фильме.



В итоге продюсеры пошли ему навстречу, поставив встречным условием минимальный гонорар самого Сталлоне. Его это не остановило. И он сыграл главную роль в фильме Рокки.



Картина стала огромным хитом, и получила несколько премий Оскар. Смелое решение Сталлоне окупилось, и Рокки стал трамплином, запустившим его карьеру на самую вершину Голливуда. Подавляющее большинство людей на месте Сталлоне предпочло бы синицу в руке (солидную сумму за сценарий) журавлю в небе (гипотетической карьере актера после выхода фильма, успех которого не был гарантирован).

Дж. К. Роулинг

Автор всемирно известной серии книг о Гарри Поттере, Дж. К. Роулинг, была матерью-одиночкой, живущей на пособие, когда она написала первую книгу о юном волшебнике.

Несмотря на многочисленные отказы издателей, Роулинг продолжала упорствовать. И отправляла книгу в другие издательства.

В конечном итоге британское издательство Bloomsbury решило опубликовать книгу неизвестного автора. Роулинг воспользовалась шансом. Гарри Поттер стал не только бестселлером, но настоящим культурным феноменом.

А сама Роулинг является одним из самых издаваемых авторов планеты, ее личное состояние превышает $1 млрд.

Опра Уинфри

Восхождение Опры Уинфри к славе — это вдохновляющая история стойкости и использования возможностей. Родившись в бедности и столкнувшись с многочисленными трудностями, Опра перевернула свою жизнь, когда, еще учась в школе, устроилась на радио.

Ее уникальный стиль интервьюирования в конечном итоге привел ее к тому, что она стала ведущей самой рейтинговой телевизионной программы США — Шоу Опры Уинфри.

Ральф Лорен

Ральф Лорен, основатель бренда Polo Ralph Lauren, начал свою карьеру с продажи галстуков в Нью-Йорке. Затем он решил разработать собственную линию галстуков, которые продавал в небольшие бутики.

В конце концов, один из универмагов предоставил ему возможность открыть свой собственный магазин галстуков. Лорен получил уникальный шанс на продвижение своих творческих решений. что положило начало его успешной карьере в индустрии моды.

Сара Блейкли

Сара Блейкли, основательница компании Spanx, была обычным агентом по продаже факсимильных аппаратов. Однажды ей пришла в голову идея нового дизайна женских чулок — поистине революционного продукта для своего времени.

27-летняя Блейкли уволилась с работы, вложила все свои сбережения (около $5000) в производство первой линии Spanx и открыла офис прямо в своей крошечной квартирке. Сегодня она является самой молодой женщиной-миллиардером в Америке.

Илон Маск

Сегодня, когда имя Илона Маска окружено бесконечными скандалами, а его личный капитал позволяет ему запросто покупать крупнейшие соцсети планеты, мало кто вспоминается, с чего начиналось его восхождение.

Маск воспользовался своей возможностью во время бума доткомов в конце 90-х годов. Он основал, а затем продал свою компанию Zip2, специализирующуюся на веб-приложениях, почти за $300 млн. Далее он стал одним из основателей революционной платежной системы PayPal, долю в которой он продал позже уже за $1,5 млрд.

Эти успехи позволили ему инвестировать в небольшие стартапы SpaceX и Tesla, которые впоследствии выросли в огромные компании, в корне изменившие аэрокосмическую и автомобильную промышленность.

Эндрю Карнеги

Этот шотландец эмигрировал в США в 1848 году в возрасте 12 лет.

Он начинал свою карьеру на хлопчатобумажной фабрике. И всего за десятилетие заработал состояние, превратившись в крупного инвестора.

Карнеги был единственным, кто разглядел уникальный шанс вложить деньги в компании, занимавшиеся производством стали и изделий из нее. Это привело его к созданию Стальной компании Карнеги. Позже он продал эту компанию за $480 млн (с учетом инфляции это было бы более $9 млрд на сегодняшний день), став одним из богатейших людей в истории.

Рэй Крок

Когда-то Рэй Крок был продавцом молочных коктейлей, но затем он наткнулся на небольшую, но эффективную бургерную, которой управляли братья Макдональд.

Разглядев потенциал в бургерах скорого приготовления, Крок купил права на франшизу этого бренда, что привело к рождению мирового гиганта быстрого питания McDonald’s. На сегодняшний день это одна из крупнейших компаний мира.

Говард Шульц

Жизнь Говарда Шульца, работавшего барменом, изменилась, когда он устроился на работу в небольшой магазин кофейных зерен под названием Starbucks. Осознав потенциал этого бизнеса, он ушел из Starbucks, основал собственную компанию, которую со временем смог объединить со Starbucks. Шульц превратил Starbucks в мировой феномен с тысячами магазинов по всему миру.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон

Школьные друзья Бен Аффлек и Мэтт Дэймон были актерами, испытывающими трудности в Голливуде, когда они решили взять свою карьеру в свои руки.

Парни устали ждать, пока кто-нибудь возьмет их на заметные роли, и решили создать свой собственный шанс, написав сценарий для фильма с ролями для самих себя.

Аффлек и Дэймон месяцами совершенствовали сценарий и носили его к продюсерам.

В результате получилось глубоко трогательное и сложное повествование, которое привлекло внимание многих в Голливуде, включая известного актера и режиссера Робина Уильямса.

Этот сценарий превратился в получивший признание критиков фильм Умница Уилл Хантинг.

Подобно тому, как это сделал Сильвестр Сталлоне двумя десятилетиями ранее, Аффлек и Дэймон настояли на том, чтобы самим сняться в фильме и сыграть значительную роль в его производстве. Это условие было рискованным, но оно окупилось с лихвой. Фильм Умница Уилл Хантинг стал кассовым хитом, получил девять номинаций на премию Оскар и завоевал две, включая премию за лучший оригинальный сценарий для Аффлека и Дэймона.

Фильм не только запустил их актерские карьеры в стратосферу, но и утвердил их в качестве талантливых сценаристов и продюсеров.

В заключение

Жизнь — это бесконечный набор шансов, которые мы чаще всего упускаем, потому что не придаем этим шансам должного значения.

Абрахам Маслоу, знаменитый психолог, наиболее известный созданием иерархии потребностей — пирамиды Маслоу, в одной из своих работ так прокомментировал способность людей использовать свои шансы:

«В любой момент у нас есть два варианта: шагнуть вперед к росту или отступить назад в безопасность. Успех часто приходит к тем, кто решается сделать первый шаг».

В рамках спецпроекта NV Азарт и Slots City мы поговорим как раз об этом. О том, как научиться ценить свой ШАНС. И о том, какие качества стоит развивать в себе для того, чтобы не упускать шансы, которые у нас возникают.

Фото: Slots city