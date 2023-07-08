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Скандал с фанатами. ФК Челси отказался от спонсорского соглашения с онлайн-казино

8 июля, 07:10
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Челси почти заключили сделку с букмекерской контрою (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Челси почти заключили сделку с букмекерской контрою (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Футбольный клуб Челси приостановил переговоры с онлайн-казино Stake о спонсорстве клуба, сейчас он ведет переговоры с другими компаниями.

Telegraph пише, що Челсі майже уклали угоду з букмекерською контрою Stake, але таке рішення викликало хвилю критики з боку Довіри вболівальників Челсі та інших груп уболівальників через можливість партнерства клубу з букмекерською фірмою.

Видео дня

Челсі зіткнувся з низкою проблем, намагаючись знайти спонсора передньої частини футболки, наразі невідомо хто ним стане.

NV.ua писав, що лондонський Челсі наразі веде переговори з компанією онлайн-казино Stake щодо спонсорства. Повідомляється, що вартість угоди складатиме 40 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Спонсорство Stake ще не підписане, але пропозиція в двічі більша, ніж у конкурентів зі страхової компанії Allianz, яка пропонувала лише 20 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, про це пише Evening Standart.

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Редактор: Елена Басараб

Теги:   ФК Челси Онлайн-казино

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